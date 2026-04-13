Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что пасхальное перемирие объявлялось не для Украины и не для коллективного Запада. Свою позицию он объяснил в Telegram-канале Kotsnews и опубликовал кадры эвакуационных групп, вывозящих раненых и павших.

Фото © Telegram/ Kotsnews

«Кому-то спасут конечность, в какой-то семье появится пусть горькая, но определённость и возможность проститься по-христиански», — написал журналист.

Коц подчеркнул, что пауза в боевых действиях связана не с военно-политическими уступками или тактическими замыслами, а с духовной и морально-нравственной сферой. По его словам, Россия в очередной раз показала себе, кто она есть.

А ранее военный эксперт назвал пасхальное перемирие первым шагом к будущему мирному соглашению и проверкой для Киева, поскольку Украина ранее не соблюдала режим тишины. По его словам, Россия хочет убедиться, готов ли киевский режим соблюдать договорённости, и использует этот аргумент в переговорах с США и Украиной для выработки механизма прекращения огня.