Сводка СВО 12 апреля: ВСУ сорвали пасхальное перемирие, ВС РФ продвигаются к Доброполью и Николаевке, Украина признала крах своего ВПК Оглавление ВСУ нарушили пасхальное перемирие: удары по Льгову, Новой Каховке и Шебекино Курская область 12 апреля: нарушение перемирия, разгром 116-й бригады ВСУ Донецкая Народная Республика 12 апреля: бои у Родинского и Гришина Карта СВО на 12 апреля 2026 года Все жители Курской области вернулись из плена В Киеве признали кризис ВПК Из-за приближения Армии России Киев эвакуирует город в Донбассе, ВСУ атакуют мирных жителей и детей, на Украине признали, что не способны производить оружие, всех жителей Курской области вернули из плена — дайджест Life.ru. 11 апреля, 21:07 Армия России вышла к Николаевке и улучшила позиции в Сумской области. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

ВСУ нарушили пасхальное перемирие: удары по Льгову, Новой Каховке и Шебекино

ВСУ продолжают нарушать пасхальное перемирие. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в Льгове. Пострадали три человека: годовалый ребёнок, его мать и ещё один мужчина. Помимо этого Новая Каховка в Херсонской области также подверглась атаке беспилотников. Как сообщил глава города Владимир Оганесов, в результате удара пострадал мирный житель, а его дом получил повреждения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников. В Шебекино FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю. Водитель получил баротравму, ему оказали помощь в районной больнице. Ещё в Шебекино после обстрела повреждения получили 18 частных домов. В Грайвороне от взрыва беспилотника пострадала женщина. Врачи также диагностировали у неё баротравму.

Курская область 12 апреля: нарушение перемирия, разгром 116-й бригады ВСУ

116-я украинская бригада теробороны понесла серьёзные потери в окрестностях села Новая Сечь Сумской области. Перед началом пасхального перемирия по боевикам ВСУ нанесли авиаудар самолёты ВКС РФ. О значимых потерях свидетельствует вереница некрологов уничтоженных противников и объявления о поиске пропавших без вести от родственников.

— На данный участок фронта также переброшены мобильные огневые группы из состава 250-го объединённого центра инженерной поддержки ВСУ. Часть украинских националистов данного подразделения имеют опыт командировок в Косово и Конго, — пишут авторы канала «Северный ветер».

В ранее освобождённом посёлке Мирнопольском, который находится у границы Курской области, ВС РФ взяли в плен трёх солдат ВСУ. Один из сдавшихся сам ранее связался с нашей стороной.

Бои продолжаются в окрестностях села Новодмитровка, где штурмовики Армии России продвинулись до 250 метров.

Донецкая Народная Республика 12 апреля: бои у Родинского и Гришина

Украинские чиновники бегут из Николаевки, что под Славянском. Все сотрудники органов власти эвакуированы из города из-за приближающейся линии фронта. Бойцы ВС РФ находятся примерно в 5,6 километра от населённого пункта.

— В городе нарастает принудительная эвакуация с привлечением агентов СБУ, которые сдают людей, не желающих ехать из своих домов, — поделился военкор Тимофей Ермаков.

Накануне Киев остановил Славянскую ТЭС, которая снабжала электроэнергией Николаевку и другие населённые пункты оккупированной части ДНР. В самой Николаевке электричества сейчас нет из-за повреждённых линий электропередачи.

Бои у села Родинского идут на Добропольском направлении. Самые интенсивные столкновения происходят в окрестностях Родинского, на подступах к Шевченкову.

В этом районе штурмовики Армии России стараются закрепиться на территории бывшей шахты №2 «Водянская». Юго-западнее идут бои за контроль над Гришином. ВСУ перебросили в район подкрепление для попытки стабилизации линии фронта.

— После выхода российских войск к Доброполью и окончательной зачистки Гришина ВС РФ смогут взять позиции ВСУ между населёнными пунктами в большой «огневой мешок». В будущем это позволит с меньшими потерями взять под контроль один из самых крупных укрепрайонов противника на северо-западе ДНР, — поделился «Рыбарь».

Карта СВО на 12 апреля 2026 года

Все жители Курской области вернулись из плена

В Россию вернулись все жители Курской области, которые были схвачены ВСУ во время вторжения в регион.

— Достигнута договорённость с украинской стороной, что последние курские заложники — 7 человек — сегодня вернутся на Родину, — заявила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.

Всего Россия вернула из плена ВСУ 165 жителей Курской области. По словам Москальковой, процесс возвращения наших сограждан растянулся на 500 дней и сопровождался тяжелейшими переговорами.

В Киеве признали кризис ВПК

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* провёл большую встречу с бизнесом. Его речь сопровождалась сплошь и рядом не самыми приятными для Киева заявлениями.

Буданов* сокрушался, что украинское оружие совсем не украинское. Всё, что делает сейчас оборонная промышленность для ВСУ, это закупает иностранные комплектующие и собирает из них изделия.

Причём заявление касается не только дронов, но и, например, танков. За последние три года на Украине произвели примерно ноль танков. Ракеты там тоже делать не совсем могут — союзники из НАТО не хотят продавать Киеву системы наведения.

— Но в одном Буданов* откровенно лукавит. Элементная база — это не вся инженерия. Израиль строит лучшее в мире оружие на чужих комплектующих. И никто не называет Merkava «американским танком». Украина реально разработала тактику роёв FPV, оптоволоконные дроны против РЭБ, морские ударные БПЛА. Это не «просто сборка» — это инженерные решения. Но признавать это сейчас неудобно: мешает просить больше, — поделился мнением военкор Александр Коц.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Авторы Артём Артёмов