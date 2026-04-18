Лавров проводит переговоры с главой МИД Турции Фиданом в Анталье

В Анталье проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. О состоявшейся встрече сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Переговоры проходят в рамках Антальского дипломатического форума, который в эти дни принимает иностранных участников и представителей внешнеполитических ведомств. Подробности повестки встречи на данный момент не раскрываются.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме. В рамках визита у главы российского внешнеполитического ведомства запланирована серия двусторонних встреч. Также он должен выступить на одной из специальных сессий форума.