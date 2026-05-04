Над Тульской областью сбили 6 вражеских БПЛА, пострадавших нет

В Тульской области силы противовоздушной обороны уничтожили ещё несколько беспилотников, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, работа ПВО позволила предотвратить последствия на земле.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

Жителям рекомендовано сохранять внимательность и при обнаружении подозрительных предметов сообщать в экстренные службы по номерам 01, 101 и 112. Власти также подчёркивают, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Москву атаковали беспилотники типа «Лютый», которые, как утверждается, были запущены из Киева. Сообщается, что это мог быть первый подобный случай применения этих БПЛА по российской столице. Всего, по информации источника, в сторону Москвы направили восемь дронов.