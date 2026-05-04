Уничтожен ещё один украинский дрон, летевший на Москву
© ТАСС / Алексей Коновалов
Уничтожен ещё один украинский дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Напомним, этой ночью Собянин сообщил о попадании БПЛА в жилое здание. Им оказался ЖК «Дом на Мосфильмовской улице». В результате инцидента никто не пострадал. А вечером 3 мая силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на столицу.
