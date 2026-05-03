Собянин: Системы ПВО уничтожили два украинских БПЛА, летевших на Москву

Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не уточняется.

За последние четыре часа российские средства ПВО сбили 75 украинских беспилотников самолётного типа над несколькими регионами. С 12:00 до 16:00 по московскому времени расчёты ПВО уничтожили цели над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.