ПВО за день уничтожила 14 БПЛА над Калужской областью

За сегодняшнее утро и день российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё 14 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Дроны сбиты над Барятинским, Думиничским, Жуковским, Людиновским, Малоярославецким, Медынским, Мосальским, Перемышльским, Спас-Деменским и Сухиничским муниципальными округами, а также на окраине областного центра.

На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов на село Воронок Стародубского округа. В результате ранения получил 17-летний подросток, повреждён жилой дом, а пострадавшего доставили в больницу, где оперативно оказали необходимую помощь.