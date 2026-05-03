Подросток ранен при атаке дрона ВСУ в брянском приграничье

Украинские военные атаковали Брянскую область, ранения получил 17-летний мирный житель, также повреждён жилой дом. На месте ЧП продолжают работу оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа... Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в тексте.