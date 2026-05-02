Россия объявила в розыск операторов БПЛА за атаки на Брянскую область

Россия объявила в розыск четырёх операторов беспилотных летательных аппаратов. Эти люди причастны к атакам на Брянскую область. Московский суд выдал санкцию на их заочный арест.

Следователи завершили расследование дел в отношении украинских операторов. Причастным вменяют совершение теракта.

В розыске значатся Андрей Цита, Сергей Зенич, Василий Логин и Богдан Цвигун, пишет РИА «Новости». По данным следствия — указанные операторы организовали серию атак БПЛА на Брянскую область в 2025 году.

Ранее Следственный комитет установил виновных в ракетном ударе по Брянску. Атака произошла 10 марта. В результате погибли восемь мирных жителей. За нападение ответственен командующий 7-й бригадой тактической авиации имени Петра Франко ВСУ.