Украинских солдат, устроивших «сафари» на жителя Мариуполя, осудят в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Двое украинских военнослужащих вскоре предстанут перед российским судом. Их обвиняют в том, что в 2022 году они устроили «сафари» на мирного жителя Мариуполя и выпустили в него не менее 60 пуль. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Речь идёт о солдатах 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрии Легеньком и Фариде Муждабаеве. По данным следствия, они действовали по приказу командира с позывным Людоед, наблюдая за происходящим через тепловизор. В отношении командира Михаила Мусько расследование продолжается.
Ранее на Харьковском направлении военнослужащие 58-й бригады ВСУ убили пенсионерку в посёлке Казачья Лопань. Двое украинских военных, отказавшихся участвовать в расправе, дезертировали. Также в ЛНР дрон ВСУ атаковал группу молодых людей в селе Булгаковка. Трое погибли на месте, ещё трое пострадали, в том числе двое 15-летних подростков.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.