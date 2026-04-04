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Опубликовано 4 апреля, 07:20

«Назначат шпионом»: Сырского ждёт арест и суд за потерю Донбасса, считает военный эксперт

Эксперт: Зеленский готовит отставку и арест Сырского за сдачу Донбасса

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников считает, что Владимир Зеленский возложит вину за сдачу Донбасса на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам подполковника запаса, отставка генерала уже активно обсуждается в верхах.

«Сырский понимает: когда украинские войска выйдут из Донбасса под натиском наших сил, его сделают козлом отпущения и русским шпионом. За оставление территорий его не только снимут с должности, но и непременно арестуют, чтобы предать суду», — пояснил эксперт в интервью aif.ru.

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Ранее Life.ru писал, что в районе Сумского направления фиксируется необъяснимая ситуация с личным составом 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Родственники украинских военнослужащих бьют тревогу в социальных сетях. Они пишут панические сообщения о том, что их близкие пропадают без вести.

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Дарья Денисова
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