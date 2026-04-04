«Убивать своих»: В ВСУ сформировали отряды для расправы над дезертирами
ВСУ перебросили под Харьков заградотряды из бывших заключённых
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Российские силовики сообщили о переброске в район села Терновая Харьковской области специальных подразделений ВСУ. Основная цель данных групп — предотвращение бегства военнослужащих с позиций и пресечение попыток добровольной сдачи в плен.
В состав этих формирований вошли бывшие заключённые. По данным источников, командование 127-й отдельной тяжёлой механизированной бригады рассчитывает таким образом снизить уровень дезертирства среди деморализованного личного состава на Липцовском направлении.
«Им поставлена задача убивать украинских солдат, пытающихся сбежать с позиций или сдаться в плен», — заявил источник ТАСС.
Ситуация усугубляется масштабными проблемами с мобилизацией и финансированием. Ранее озвучивались данные о том, что число уклонистов от службы достигло 2 млн человек, а количество военнослужащих, самовольно оставивших свои части, составляет 200 тысяч.
Нехватка ресурсов становится всё более ощутимой: дефицит военного бюджета Украины оценивается в 300 млрд гривен, что превышает 6,9 млрд долларов. Эти факторы в совокупности вынуждают руководство применять жёсткие методы для удержания фронта.
Ранее сообщалось о нанесении авиаудара по объектам в Сумской области. В операции участвовал российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Целью стали позиции, где размещались операторы тяжёлых беспилотников. Удар также пришёлся по подземному укрытию, где находился личный состав.
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