Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс мощный удар по позициям украинских сил в Сумской области. Целью атаки стали пункт запуска тяжёлых гексакоптеров «Баба-Яга» и подземный бункер, в котором укрывался взвод противника, пишет РИА «Новости».

Координаты объектов передал передовой наводчик группировки войск «Север» с позывным Фанат. По его словам, разведка обнаружила место базирования операторов дронов-бомбардировщиков, работающих в приграничной зоне.

После подтверждения данных командование приняло решение задействовать авиацию. Пилоты Су-34 отработали по указанным точкам четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500.

Как сообщил военнослужащий, удар оказался крайне результативным. Сочетание высокой точности наведения и мощности боеприпасов позволило полностью ликвидировать укреплённую позицию и находившийся там личный состав украинских формирований.

Операция прошла в рамках расширения буферной зоны, где продолжают активную работу подразделения группировки «Север». Авиаподдержка остаётся ключевым инструментом в уничтожении защищённых целей врага на этом направлении.

Ранее расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» атаковал гаубицу М777 производства США на правобережье Херсонской области. Работающее орудие ВСУ обнаружили на расстоянии 33 километров от точки старта.