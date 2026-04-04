Точное попадание: Четыре «пятисотки» уничтожили взвод ВСУ в подземном бункере
Су-34 уничтожил пункт запуска дронов «Баба-Яга» и бункер ВСУ в Сумской области
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс мощный удар по позициям украинских сил в Сумской области. Целью атаки стали пункт запуска тяжёлых гексакоптеров «Баба-Яга» и подземный бункер, в котором укрывался взвод противника, пишет РИА «Новости».
Координаты объектов передал передовой наводчик группировки войск «Север» с позывным Фанат. По его словам, разведка обнаружила место базирования операторов дронов-бомбардировщиков, работающих в приграничной зоне.
После подтверждения данных командование приняло решение задействовать авиацию. Пилоты Су-34 отработали по указанным точкам четырьмя фугасными авиабомбами ФАБ-500.
Как сообщил военнослужащий, удар оказался крайне результативным. Сочетание высокой точности наведения и мощности боеприпасов позволило полностью ликвидировать укреплённую позицию и находившийся там личный состав украинских формирований.
Операция прошла в рамках расширения буферной зоны, где продолжают активную работу подразделения группировки «Север». Авиаподдержка остаётся ключевым инструментом в уничтожении защищённых целей врага на этом направлении.
Ранее расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» атаковал гаубицу М777 производства США на правобережье Херсонской области. Работающее орудие ВСУ обнаружили на расстоянии 33 километров от точки старта.
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