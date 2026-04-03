Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» совместно с разведывательным беспилотником Zala Z-16 атаковал гаубицу М777 производства США на правобережье Херсонской области. Об этом рассказал старший оператор расчёта с позывным Гудини.

По его словам, работающее орудие ВСУ обнаружили на расстоянии 33 километров от точки старта.

«Выявили ее «по засечкам», после чего отправили на доразведку Z-16 и нашли огневую позицию. После нам поступила команда уничтожить орудие. Использовали два барражирующих боеприпаса, оба они попали в цель», — подчеркнул военнослужащий в беседе с ТАСС.

Таким образом, американская гаубица была уничтожена с высокой точностью.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. За десять часов было уничтожено 192 беспилотника Вооружённых сил Украины. Дроны сбивали в том числе в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями.