Камикадзе с сюрпризом: Командир ВС РФ раскрыл подлую тактику ВСУ

Украинские военные намеренно подставляют под удар свои беспилотники, чтобы ранить российских бойцов осколками. Об этом заявил командир мобильной огневой группы 9-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Докуч.

По его словам, на дно ударного БПЛА противник цепляет заряд направленного действия. При обнаружении мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения такой дрон начинает специально кружить, чтобы его сбили, а при поражении — детонирует.

Для защиты в подобных ситуациях российские военные обустроили специальные укрытия, сообщил собеседник ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что немецкая оборонная компания Quantum Systems отправила на Украину первую партию тактических беспилотников Linza 3.0, произведённых совместно с украинским стартапом Frontline Robotics. В планах концерна — расширение производственных мощностей и выпуск около 10 тысяч дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 миллионов евро.