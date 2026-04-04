«Нет даже мёртвых»: Семьи бойцов 47-й бригады ВСУ в панике из-за их внезапного исчезновения
Родственники военнослужащих ВСУ сообщают об исчезновении бойцов под Сумами
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В районе Сумского направления фиксируется необъяснимая ситуация с личным составом 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом ТАСС проинформировали российские силовые структуры.
Родственники украинских военнослужащих бьют тревогу в социальных сетях. Они пишут панические сообщения о том, что их близкие пропадают без вести.
«Нет даже мёртвых», — цитирует агентство заявления жён и матерей.
Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью дежурные средства ПВО работали без остановки. Сбитые беспилотники зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
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