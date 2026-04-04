Российские силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников над 11 регионами

В ночь на 4 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 85 вражеских БПЛА самолётного типа. Дроны летели на 11 регионов РФ и акваторию Чёрного моря.

Как сообщили в Минобороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО работали без остановки. Сбитые беспилотники зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря. География атаки впечатляет – от границы с Украиной до Поволжья.

Ранее Life.ru писал, что удар ВСУ по Таганрогу унёс жизнь одного человека. Ещё четверо получили ранения, включая иностранного гражданина. Состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжёлое. Ракетный удар повредил складской комплекс логистической компании. Также обломки одного из сбитых дронов попали в иностранное коммерческое судно в Таганрогском заливе – загорелась палуба. К счастью, пожар удалось взять под контроль.