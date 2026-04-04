От удара ВСУ в Таганроге погиб человек и ранены четверо, включая иностранца

В результате атаки ВСУ на Таганрог погиб один человек, ещё четверо получили ранения — трое жителей города и один гражданин другой страны. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Пострадавшие получили серьёзные ранения, по оценкам медиков состояние троих тяжёлое», — написал он в своём Telegram-канале.

Ракетный удар повредил коммерческую инфраструктуру. На территории складского комплекса логистической компании начался пожар. Людей эвакуировали. К настоящему моменту возгорание локализовали.

Силы ПВО сбили дроны над акваторией Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах области. Обломки одного из БПЛА попали в коммерческое судно в заливе — загорелась палуба. Пожар уже под контролем. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от берега.

На всех участках происшествий работают спасатели и экстренные службы. Данные о разрушениях на земле уточняют. Отражение воздушной атаки продолжается. В Ростовской области действует режим беспилотной опасности.

Этой же ночью рабочий промышленного предприятия пострадал при налёте БПЛА на Тольятти. Сотрудника с осколочными ранениями доставили в больницу, где с ним работают врачи. Обломки сбитого дрона упали на крышу многоэтажки.