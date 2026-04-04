Рабочий промпредприятия пострадал при налёте БПЛА на Тольятти
Обложка © Life.ru
Один человек пострадал при налёте украинских дронов на промышленное предприятие в Тольятти ночью 4 апреля. Раненного сотрудника доставили в больницу, где с ним сейчас работают врачи. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Осколочное ранение получил сотрудник одного из промышленных предприятий города. Пострадавший госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.
Также зафиксировали попадание БПЛА в крышу многоквартирного дома. На месте работают спасатели и другие оперативные службы. Были незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбило стёкла. Все последствия устранят как можно быстрее. Жильцам предложили временные места для размещения.
В результате атаки на территории северного промышленного узла ограничили движение транспорта.
Напомним, жители Тольятти начали сообщать о налёте дронов после двух часов ночи. Люди слышали серию взрывов. Также поступала информация о падении одного из беспилотников рядом с жилым домом. Атака на город стала одной из самых массовых за всё время — взрывы гремели около двух часов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.