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Опубликовано 4 апреля, 03:41
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Рабочий промпредприятия пострадал при налёте БПЛА на Тольятти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек пострадал при налёте украинских дронов на промышленное предприятие в Тольятти ночью 4 апреля. Раненного сотрудника доставили в больницу, где с ним сейчас работают врачи. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Осколочное ранение получил сотрудник одного из промышленных предприятий города. Пострадавший госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Также зафиксировали попадание БПЛА в крышу многоквартирного дома. На месте работают спасатели и другие оперативные службы. Были незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбило стёкла. Все последствия устранят как можно быстрее. Жильцам предложили временные места для размещения.

В результате атаки на территории северного промышленного узла ограничили движение транспорта.

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Напомним, жители Тольятти начали сообщать о налёте дронов после двух часов ночи. Люди слышали серию взрывов. Также поступала информация о падении одного из беспилотников рядом с жилым домом. Атака на город стала одной из самых массовых за всё время — взрывы гремели около двух часов.

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Лия Мурадьян
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