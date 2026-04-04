Жители Тольятти сообщили о взрывах от налёта БПЛА
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Над Тольятти в Самарской области прозвучала серия взрывов. Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины. Очевидцы сообщили, что над одним из районов города поднялся дым. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что в разных частях города слышны звуки моторов и хлопки разрывов. По их словам, дроны летят на малой высоте. В небе вспыхивают яркие всполохи — российская ПВО перехватывает украинские беспилотники-камикадзе. На данный момент официальных данных о пострадавших или повреждениях не поступало.
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор Вячеслав Федорищев объявил режим опасности в регионе.
Кроме этого в ночь на 4 апреля закрыли аэропорты Пензы, Саратова и Ульяновска. Аэродромы не принимают и не выпускают гражданские самолёты из соображений безопасности.
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