Жители Тольятти сообщили о взрывах от налёта БПЛА

Над Тольятти в Самарской области прозвучала серия взрывов. Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины. Очевидцы сообщили, что над одним из районов города поднялся дым. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что в разных частях города слышны звуки моторов и хлопки разрывов. По их словам, дроны летят на малой высоте. В небе вспыхивают яркие всполохи — российская ПВО перехватывает украинские беспилотники-камикадзе. На данный момент официальных данных о пострадавших или повреждениях не поступало.

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор Вячеслав Федорищев объявил режим опасности в регионе.