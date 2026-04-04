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Опубликовано 3 апреля, 22:54

Дроны ВСУ атаковали Энергодар, повреждены вышка связи и жилой дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские беспилотники атаковали Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. Один FPV-дрон ударил по вышке сотовой связи в первом микрорайоне. Второй БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом, повредив квартиры на втором этаже.

Предварительно, пострадавших нет. Ущерб от налёта уточняется. Градоначальник предупредил жителей, что опасность повторного удара сохраняется.

Юг Запорожской области остался без света после атаки ВСУ
Юг Запорожской области остался без света после атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины нанесли удары по четырём муниципалитетам Белгородской области. Один мирный житель пострадал при атаке беспилотника на автомобиль.

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Артём Гапоненко
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