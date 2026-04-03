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Опубликовано 3 апреля, 20:21

Юг Запорожской области остался без света после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hoyka Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hoyka Studio

Населённые пункты на юге Запорожской области остались без электричества. Массовое отключение произошло из-за атаки украинских военных. Энергетики уже устраняют последствия аварии. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Причиной отключения электроснабжения стала атака со стороны противника на энергетическое оборудование региона», — написал он в Telegram-канале.

Сейчас все электросетевые компании региона координируют действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Власти просят жителей проявить терпение — аварийные бригады работают на местах. Кратковременные отключения могут повторяться во время ремонтных работ.

Сотрудники музея, который атаковали ВСУ, спасли из огня больше 2 тыс. экспонатов
Сотрудники музея, который атаковали ВСУ, спасли из огня больше 2 тыс. экспонатов

Ранее киевский режим нанёс удар по объекту культурного наследия в Запорожской области. В Каменке-Днепровской пострадал историко-археологический музей. Атака была прицельной — снаряды попали в здание, где хранились основные фонды. В результате обстрела полностью разрушили три выставочных зала, а огонь уничтожил более 100 квадратных метров музейного пространства.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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