Юг Запорожской области остался без света после атаки ВСУ

Населённые пункты на юге Запорожской области остались без электричества. Массовое отключение произошло из-за атаки украинских военных. Энергетики уже устраняют последствия аварии. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Причиной отключения электроснабжения стала атака со стороны противника на энергетическое оборудование региона», — написал он в Telegram-канале.

Сейчас все электросетевые компании региона координируют действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Власти просят жителей проявить терпение — аварийные бригады работают на местах. Кратковременные отключения могут повторяться во время ремонтных работ.

Ранее киевский режим нанёс удар по объекту культурного наследия в Запорожской области. В Каменке-Днепровской пострадал историко-археологический музей. Атака была прицельной — снаряды попали в здание, где хранились основные фонды. В результате обстрела полностью разрушили три выставочных зала, а огонь уничтожил более 100 квадратных метров музейного пространства.