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Регион
Опубликовано 3 апреля, 13:26

Сотрудники музея, который атаковали ВСУ, спасли из огня больше 2 тыс. экспонатов

Обложка © Telegram/Балицкий Евгений

Обложка © Telegram/Балицкий Евгений

Сотрудники музея в Каменке-Днепровской, по которому был нанесён удар украинскими беспилотниками, сумели спасти из огня более двух тысяч экспонатов. Как только начался обстрел, большую часть артефактов оперативно перенесли в хранилище. После того как взрывы прекратились, сотрудники продолжили эвакуацию раритетов уже из горящего здания.

К сожалению, спасти всё не удалось: огонь уничтожил около 100 квадратных метров музея. Безвозвратно утеряны уникальные свидетельства тысячелетней истории региона, что стало огромной утратой для культурного наследия

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Напомним, киевский режим вновь ударил по культурному наследию. В Каменке-Днепровской пострадал историко-археологический музей: атака была прицельной, направленной на здание, где хранились основные фонды. В результате обстрела полностью разрушены три выставочных зала, а огонь уничтожил более 100 квадратных метров музейного пространства.

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Николь Вербер
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