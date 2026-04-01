Из-под завалов дома в Васильевке после удара ВСУ достали тело 12-летней девочки

В Васильевке при разборе завалов многоквартирного дома обнаружили тело 12-летней девочки. О её гибели сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ребёнок погиб в результате украинского удара по жилому кварталу.

Экстренные службы работают 1 апреля на месте обрушения многоквартирного дома после удара ВСУ в Васильевке Запорожкской области. Видео © Telegram / Евгений Балицкий

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Ранее при разборе разрушенного здания спасатели нашли тело пенсионерки. Таким образом, число погибших после атаки выросло до двух. Балицкий выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что им окажут всю необходимую помощь. На месте продолжают работать оперативные службы. Объём разрушений и другие последствия удара уточняются.

«Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», — написал в своём Telegram-канале глава региона.

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