Кремль назвал условие, при котором можно было бы остановить горячую фазу конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод украинских войск за пределы административных границ ДНР позволил бы остановить горячую фазу конфликта. По его словам, такой шаг дал бы возможность сохранить большое количество жизней.

«Это [вывод ВСУ за пределы административных границ ДНР] позволило бы спасти жизни большого количества людей, и, главное, позволить остановить горячую фазу этой войны», — сказал представитель Кремля.

Заявление прозвучало в ходе общения Пескова с журналистами в среду, а во вторник Владимир Зеленский заявил, что Украине якобы обозначили срок для вывода войск с Донбасса. По его словам, речь идёт о двух месяцах, в течение которых должен быть реализован такой сценарий.

Тема перспектив завершения активной фазы конфликта остаётся одной из ключевых в публичных заявлениях российских властей.