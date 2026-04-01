Совфед одобрил двойной стаж для судей, работающих в зоне СВО

Совет Федерации одобрил пакет законов, вводящих дополнительные социальные гарантии для судей, работающих в зоне СВО. Документы предусматривают зачисление стажа в двойном размере для судей, которые исполняют обязанности в судах на территориях Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также в Запорожская область и Херсонская область в период проведения специальной военной операции.

Как уточняется, двойной стаж будет учитываться при назначении выходного пособия, ежемесячного пожизненного содержания, а также выплат по инвалидности. Новые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Сенаторы также поддержали законы, уточняющие порядок начисления пожизненного денежного содержания для судей из Новороссии — в том числе для судей в отставке и тех, кто ранее занимал соответствующие должности. Выплаты будут рассчитываться либо по прежнему законодательству регионов до их вхождения в состав России, либо по федеральному закону о статусе судей. При этом общий размер содержания не может быть ниже ранее установленного уровня.

Отдельно прописано, что новые нормы не распространяются на лиц, которые осуществляли правосудие не в интересах республик и регионов в указанные периоды.

А ранее Госдума приняла закон, который даёт ветеранам боевых действий, участвовавшим в специальной военной операции (СВО), право брать отпуск без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году. Эта мера распространяется на тех, кто выполнял задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.