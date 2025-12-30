ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 12:03

Путин поручил в новых законах улучшать положение ветеранов СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Любые законодательные изменения в стране ни в коем случае не должны ущемлять права участников специальной военной операции, а только давать им дополнительные возможности. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи со статс-секретарём – заместителем Министра обороны, председателем Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой.

«Любой пересмотр ни в коем случае не должен привести к ущемлению прав наших ребят. Эти нововведения должны только улучшать, стабилизировать их положение, но ни в коем случае не ухудшать», — сказал президент.

Путин обратился к бойцам СВО со словами благодарности и поздравил их с наступающим Новым годом
Путин обратился к бойцам СВО со словами благодарности и поздравил их с наступающим Новым годом

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, с наступающим Новым годом. Он отметил, что ребята проявляют огромный героизм, каждый день освобождая землю Донбасса.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Законы
  • Ветераны СВО
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar