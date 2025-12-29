Путин обратился к бойцам СВО со словами благодарности и поздравил их с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на фронте. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе совещания о ситуации в зоне спецоперации.

Владимир Путин выразил благодарность солдатам и офицерам ВС РФ, находящимся на фронте. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер подчеркнул, что в успехах на фронте российских Вооружённых Сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуя собственными жизнями.

«Хочу обратиться к ним напрямую и подчеркнуть: уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служению Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом», — сказал он.

Напомним, сегодня Путин провёл совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Основное внимание было уделено текущему состоянию дел на линии боевого соприкосновения. Президент заявил, что участники обсудят результаты работы, заслушают доклады командующих группировками войск о выполнении задач, а также планы на ближайшую перспективу.