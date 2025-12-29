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Опубликовано 29 декабря 2025, 13:45

Белоусов заявил о максимальных темпах продвижения Армии России в зоне СВО

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

В декабре Армия России достигла максимальных темпов продвижения в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

По его словам, боевые действий ведутся даже с опережением темпов.

«И, действительно, в декабре [ВС РФ] достигли максимальных темпов», — сказал министр обороны в докладе президенту России Владимиру Путину.

Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО
Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО

Ранее Путин лично посетил пункт управления объединённой группировкой войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал главу государства о ситуации в зоне СВО. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили лидеру РФ детальный отчёт о выполнении задач. Так, президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Никита Никонов
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