Белоусов заявил о максимальных темпах продвижения Армии России в зоне СВО

В декабре Армия России достигла максимальных темпов продвижения в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

По его словам, боевые действий ведутся даже с опережением темпов.

«И, действительно, в декабре [ВС РФ] достигли максимальных темпов», — сказал министр обороны в докладе президенту России Владимиру Путину.

Ранее Путин лично посетил пункт управления объединённой группировкой войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал главу государства о ситуации в зоне СВО. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили лидеру РФ детальный отчёт о выполнении задач. Так, президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.