Белоусов заявил о максимальных темпах продвижения Армии России в зоне СВО
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В декабре Армия России достигла максимальных темпов продвижения в зоне СВО. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.
По его словам, боевые действий ведутся даже с опережением темпов.
«И, действительно, в декабре [ВС РФ] достигли максимальных темпов», — сказал министр обороны в докладе президенту России Владимиру Путину.
Ранее Путин лично посетил пункт управления объединённой группировкой войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал главу государства о ситуации в зоне СВО. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили лидеру РФ детальный отчёт о выполнении задач. Так, президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.
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