Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину. Заявление прозвучало во время совещания в одном из пунктов управления, посвящённого текущей обстановке и ходу боевых действий.

«Товарищ верховный главнокомандующий, войска объединённой группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооружённых сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — сказал Герасимов.

Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировкой войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.