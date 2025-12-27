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Опубликовано 27 декабря 2025, 17:57

Герасимов заявил о наступлении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину. Заявление прозвучало во время совещания в одном из пунктов управления, посвящённого текущей обстановке и ходу боевых действий.

«Товарищ верховный главнокомандующий, войска объединённой группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование вооружённых сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение», — сказал Герасимов.

Путин заявил, что российские военные выполняют задачи СВО в соответствии с замыслом
Путин заявил, что российские военные выполняют задачи СВО в соответствии с замыслом

Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировкой войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

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Полина Никифорова
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