Путин заявил, что российские военные выполняют задачи СВО в соответствии с замыслом

Все поставленные задачи российские военные выполняют в полном соответствии с утверждённым планом специальной военной операции. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин, посетив один из пунктов управления объединённой группировкой войск.

«Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утверждённым и разработанным Генеральным штабом», — отметил российский лидер.

Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировкой войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой народной республики.