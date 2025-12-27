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Регион
Опубликовано 27 декабря 2025, 17:44

Путин заявил, что российские военные выполняют задачи СВО в соответствии с замыслом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все поставленные задачи российские военные выполняют в полном соответствии с утверждённым планом специальной военной операции. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин, посетив один из пунктов управления объединённой группировкой войск.

«Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утверждённым и разработанным Генеральным штабом», — отметил российский лидер.

Путин заявил, что военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО
Путин заявил, что военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО

Напомним, что Владимир Путин лично посетил пункт управления объединённой группировкой войск в субботу для оценки текущей обстановки. Начальник Генерального штаба проинформировал его о ситуации в зоне специальной военной операции. Командующие группировками «Центр» и «Восток» представили главе государства детальный отчёт о выполнении задач. В ходе этого президенту доложили об освобождении населённых пунктов Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой народной республики.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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