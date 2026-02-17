Госдума разрешила ветеранам СВО брать отпуск до 35 дней за свой счет

Госдума окончательно утвердила закон, который даёт ветеранам боевых действий право на длительный отдых. Теперь они смогут оформлять отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году.

Речь идёт о поддержке тех, кто выполнял задачи в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Главная цель инициативы — повысить социальную защищённость бойцов, которые отработали установленный срок или были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

В ГД ранее подчёркивали, что забота о солдатах, офицерах и их семьях остаётся ключевым приоритетом. Парламент намерен продолжать совершенствовать законы с учётом их реальных потребностей. «Принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска – у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также добавил, что система поддержки участников СВО постоянно расширяется: всего в этом направлении уже принято 154 закона, и работа над новыми нормами продолжается.

Ранее в России предложили дать право бойцам СВО на увольнение при важном условии. Омбудсмен Татьяна Москалькова пояснила, что сейчас возможность увольнения по семейной ситуации предусмотрена для военных с контрактом, а у тех, кто договор не заключал, такого механизма нет даже в случаях, когда дома остаётся тяжело больной родственник, нуждающийся в уходе.