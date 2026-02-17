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Опубликовано 17 февраля, 12:03

Госдума разрешила ветеранам СВО брать отпуск до 35 дней за свой счет

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Госдума окончательно утвердила закон, который даёт ветеранам боевых действий право на длительный отдых. Теперь они смогут оформлять отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году.

Речь идёт о поддержке тех, кто выполнял задачи в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины. Главная цель инициативы — повысить социальную защищённость бойцов, которые отработали установленный срок или были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

В ГД ранее подчёркивали, что забота о солдатах, офицерах и их семьях остаётся ключевым приоритетом. Парламент намерен продолжать совершенствовать законы с учётом их реальных потребностей. «Принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска – у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также добавил, что система поддержки участников СВО постоянно расширяется: всего в этом направлении уже принято 154 закона, и работа над новыми нормами продолжается.

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Ранее в России предложили дать право бойцам СВО на увольнение при важном условии. Омбудсмен Татьяна Москалькова пояснила, что сейчас возможность увольнения по семейной ситуации предусмотрена для военных с контрактом, а у тех, кто договор не заключал, такого механизма нет даже в случаях, когда дома остаётся тяжело больной родственник, нуждающийся в уходе.

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Матвей Константинов
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