В России предложили дать право бойцам СВО на увольнение при важном условии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила распространить право на увольнение по семейным обстоятельствам на участников СВО, которые не заключили контракт с Минобороны. Об этом она заявила на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Москалькова пояснила, что сейчас возможность увольнения по семейной ситуации предусмотрена для военных с контрактом, а у тех, кто контракт не заключал, такого механизма нет даже в случаях, когда дома остаётся тяжело больной родственник, нуждающийся в уходе. В качестве примера она привела ситуацию, когда на иждивении находится «тяжелобольной инвалид первой группы».

«Мы хотели бы попросить вас поддержать нашу инициативу распространить право на тех, кто не заключил контракт с Минобороны на увольнение в чрезвычайных семейных обстоятельствах», — сказала омбудсмен (цитата по ТАСС).

Тема увольнения по семейным основаниям регулярно поднимается в обращениях к омбудсмену и на профильных площадках: чаще всего речь идёт о случаях, когда единственный родственник, способный ухаживать за инвалидом или тяжело больным членом семьи, находится на службе. Сейчас такие исключения, как правило, завязаны на статус службы (контракт/не контракт), из-за чего часть военнослужащих оказывается в «серой зоне» без понятной процедуры.

Ранее Минобороны предложило засчитывать день на СВО за три дня стажа. Также планируется скорректировать закон «О страховых пенсиях», заменив норму о двойном размере исчисления стажа на тройной.