Минобороны предложило засчитывать день на СВО за три дня стажа

Минобороны России предлагает внести изменения в федеральные законы, чтобы засчитывать день службы в зоне специальной военной операции за три дня работы или госслужбы. Соответствующий проект документа есть в распоряжении ТАСС.

В проекте предлагается дополнить закон «О статусе военнослужащих» нормой, согласно которой период участия в СВО будет засчитываться в стаж госслужбы, работы по специальности и общий трудовой стаж из расчета один день службы за три дня работы.

Также планируется скорректировать закон «О страховых пенсиях», заменив норму о двойном размере исчисления стажа на тройной.

В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на унификацию социальных гарантий для участников спецоперации. Сейчас льготный учёт (месяц за три) применяется только при расчёте выслуги лет для военных пенсионеров, а в страховом стаже период СВО учитывается вдвойне. Для госслужащих льгот при расчёте стажа пока не предусмотрено.

Законопроект призван установить единый подход к расчету всех видов стажа для бойцов. В документе отмечается, что его реализация не повлечёт негативных социально-экономических последствий.