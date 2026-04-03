Мужчина пострадал при налёте дронов ВСУ в Белгородской области

Вооружённые силы Украины нанесли удары по четырём муниципалитетам Белгородской области. Один мирный житель пострадал при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Четыре муниципалитета под ударами ВСУ. Пострадал мирный житель. В посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке дрона на автомобиль мужчина получил баротравму», — сообщил губернатор.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице. От госпитализации он отказался.

За восемь часов днём средства противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников самолётного типа, которые пытались атаковать российские регионы. Минобороны сообщило — часть дронов уничтожили в Московской области и в Белгородской области.