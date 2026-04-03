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Опубликовано 3 апреля, 19:06

Мужчина пострадал при налёте дронов ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Вооружённые силы Украины нанесли удары по четырём муниципалитетам Белгородской области. Один мирный житель пострадал при атаке беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Четыре муниципалитета под ударами ВСУ. Пострадал мирный житель. В посёлке Октябрьский Белгородского округа при атаке дрона на автомобиль мужчина получил баротравму», сообщил губернатор.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице. От госпитализации он отказался.

Дроны ВСУ летят на Ленобласть через Эстонию и Латвию с их молчаливого согласия
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За восемь часов днём средства противовоздушной обороны сбили 28 украинских беспилотников самолётного типа, которые пытались атаковать российские регионы. Минобороны сообщило — часть дронов уничтожили в Московской области и в Белгородской области.

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Лия Мурадьян
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