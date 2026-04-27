На Харьковском направлении произошло преступление, от которого отвернулись даже свои. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски убили женщину пенсионного возраста, которая оставалась в посёлке Казачья Лопань.

Убийство старушки, по данным источника, вызвало раскол в подразделении. Двое украинских военных, отказавшихся участвовать в расправе над безоружным мирным жителем, приняли решение дезертировать. Они предпочли стать преступниками в глазах своего командования, чем соучастниками убийства. Информация о судьбе сбежавших солдат пока не раскрывается.

Это преступление – лишь один эпизод в длинной цепи зверств киевского режима, о которых западные структуры предпочитают молчать или говорить в приуменьшенных цифрах.

Ранее Life.ru писал, что посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обвинил ООН в чудовищной лжи. Там заявили, что за весь 2025 год от рук Киева пострадали всего три тысячи мирных жителей. Дипломат отметил, что более шести тысяч человек пострадали и более тысячи погибли только на российской территории.