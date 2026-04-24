Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 08:46

Мирошник обвинил ООН в занижении числа убитых Киевом мирных россиян

Родион Мирошник. Обложка © Telegram / МИД России

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал «чудовищной ложью» данные верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о количестве пострадавших гражданских лиц. Соответствующее заявление дипломат сделал на брифинге.

Мирошник указал, что западные страны и сотрудники ооновских структур игнорируют или искажают реальную картину. По данным, недавно обнародованным комиссаром, за весь 2025 год число пострадавших среди мирного населения не превысило 3 тысяч человек, причём 95% из пострадавших, по версии ООН, находились на территории под контролем киевского режима.

«Безусловно это чудовищная ложь, потому что только на российской территории от рук украинских боевиков в 2025 году пострадали более 6 тысяч человек и более тысячи погибли», — подчеркнул дипломат.

По словам посла, у этой лжи есть практическое предназначение. Она создаёт для Владимира Зеленского иллюзию безнаказанности, а западным чиновникам позволяет врать собственным налогоплательщикам и направлять их деньги не на развитие государств, а на финансирование преступлений киевского режима.

Ранее ВСУ нанесли намеренный и подлый удар из РСЗО по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. В результате погиб мужчина и ранена женщина. Власти пообещали поддержать пострадавших, в том числе материально.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar