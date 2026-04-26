Дрон ВСУ атаковал группу молодых людей в ЛНР: трое убиты на месте, двое ранены

В Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики украинский беспилотник нанёс удар по мирным жителям. Жертвами атаки стали трое молодых людей. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Трагедия разыгралась в селе Булгаковка вечером. Как сообщил глава региона Леонид Пасечник, вражеский БПЛА прицельно ударил по компании, находившейся на улице у дома.

От полученных ранений скончались на месте двое восемнадцатилетних парней и 28-летняя девушка. Ещё три человека пострадали: ранения получили 15-летние мальчик и девочка, а также 21-летний юноша.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Под удар беспилотника попали гражданские лица, не имеющие никакого отношения к военным действиям.

