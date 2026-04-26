Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 06:21

ВСУ бросили ещё 49 БПЛА в воздушную атаку на Россию после удара 203 дронами

Силы ПВО России сбили 49 украинских БПЛА за два часа

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Силы ПВО России в период с 07:00 до 09:00 мск 26 апреля сбили 49 украинских БПЛА, которые летели над регионами России и Чёрным морем. Об этом сообщил Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены в Белгородской, Вологодской и Ярославской областях, а также в Республике Крым и над акваторией Чёрного моря. В военном ведомстве подчеркнули, что действия противников были успешно отражены силами ПВО.

В Севастополе повреждены 34 многоквартирных дома при атаке 71 дрона

А за минувшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над территорией страны. При этом Севастополь пережил одну из самых тяжёлых ночей. Над городом сбили 71 беспилотник. А в Вологодской области дрон повредил трубопровод с серной кислотой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar