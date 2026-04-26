ВСУ бросили ещё 49 БПЛА в воздушную атаку на Россию после удара 203 дронами
Силы ПВО России в период с 07:00 до 09:00 мск 26 апреля сбили 49 украинских БПЛА, которые летели над регионами России и Чёрным морем. Об этом сообщил Минобороны РФ.
Беспилотники были уничтожены в Белгородской, Вологодской и Ярославской областях, а также в Республике Крым и над акваторией Чёрного моря. В военном ведомстве подчеркнули, что действия противников были успешно отражены силами ПВО.
А за минувшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над территорией страны. При этом Севастополь пережил одну из самых тяжёлых ночей. Над городом сбили 71 беспилотник. А в Вологодской области дрон повредил трубопровод с серной кислотой.
