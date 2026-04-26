В Вологодской области ликвидировали утечку на азотном комплексе «Аммиак-3»

В Вологодской области завершили ликвидацию утечки на территории азотного комплекса «Аммиак-3», который входит в структуру АО «Апатит». Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Также под удар беспилотников ВСУ попала производственная площадка фосфорного комплекса. Всего силами Минобороны России было сбито 14 беспилотников, отражено не менее трёх волн атак.

Всего в результате атак дронов в регионе пострадали пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. За здоровьем местного жителя тщательно следят врачи. Никаких выбросов опасных химических веществ в Вологодской области не зафиксировано.

«Незначительно повреждены производственные здания. Повреждения световой опоры», — написал Филимонов.

На данный момент в регионе снят режим атаки БПЛА. При этом беспилотная опасность на территории области сохраняется.

Напомним, во время атаки ВСУ в Вологодской области беспилотник ударил по территории азотного комплекса «Аммиак-3», который входит в компанию «Апатит». Из-за этого повредился трубопровод высокого давления, по нему перекачивали серную кислоту. Пожара после удара не было. Специалисты быстро измерили воздух — никаких превышений допустимой нормы вредных веществ не нашли.