17 апреля, 08:15

В СК РФ подтвердили причастность офицера ВСУ к трагедии в Брянске

Евгений Булацик*. Обложка © СК РФ

Следственный комитет РФ завершил работу по установлению виновных в ракетном ударе по Брянску, произошедшем 10 марта. В результате той атаки погибли восемь мирных жителей. По данным ведомства, за инцидент несёт ответственность Евгений Булацик*, командующий 7-й бригадой тактической авиации имени Петра Франко ВСУ.

Итоги расследования озвучила официальный представитель СК Светлана Петренко по завершении совещания, которое провел в Луганске глава ведомства Александр Бастрыкин. Она подтвердила, что ведомство вынесло постановление о привлечении офицера в качестве обвиняемого в совершении теракта.

«Установлено, что к нанесению удара причастен командир 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгений Булацик*, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении террористического акта, он объявлен в международный розыск и заочно арестован», — заявила представитель комитета.

Сейчас фигурант находится в международном розыске. Суд уже вынес решение о его заочном аресте.

Это не первое обвинение в адрес военного. Ранее этого же человека уже приговорили к 18 годам лишения свободы. Тот приговор был вынесен за организацию бомбардировки нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.

СК завершил расследование 966 дел в отношении военнослужащих ВСУ

Напомним, 10 марта ВСУ запустили по Брянску не менее семи крылатых ракет. Целью стало мирное население и объекты инфраструктуры. Известно о восьми жертвах, не менее 40 человек пострадали.

* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Оксана Попова
