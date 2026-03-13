Число погибших при ракетном ударе по Брянску выросло до восьми, 47 человек ранены

Число погибших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, произошедшего 10 марта, увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Уточненные данные были озвучены во время первого заседания Общественной палаты Брянской области нового созыва.

«Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», — сказал Богомаз.

Напомним, 10 марта по территории Брянска было выпущено семь крылатых ракет. Удар пришёлся по гражданским и инфраструктурным объектам, что привело к серьёзным разрушениям. Последствия налёта оказались трагичными. В результате обстрела погибли семь человек. Ещё 42 жителя получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.