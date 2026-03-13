Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за удара ракетами Storm Shadow по Брянску

Послы Великобритании и Франции в Москве — Найджел Кейси и Николя де Ривьер — были вызваны в МИД России, где им был заявлен решительный протест. Российская сторона возложила на их страны прямую ответственность за террористическую атаку на Брянск 10 марта, осуществлённую ВСУ с использованием франко-британских крылатых ракет.

В МИД подчеркнули, что без участия британских и французских специалистов и предоставления разведданных киевскому режиму этот ракетный обстрел, повлекший гибель семи человек и ранения более 40, был бы невозможен.

«Британской и французской сторонам адресован призыв отказаться от бесчеловечных действий в их стремлении повысить свой политический профиль и вернуть спонсируемый ими «украинский проект» в фокус международной повестки дня на фоне нынешнего обострения на Ближнем и Среднем Востоке», — указали в министерстве.

Кроме того, Москва настоятельно потребовала от Лондона и Парижа выразить ясное и решительное осуждение теракта, осуществлённого ВСУ в Брянске. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что отказ от такого осуждения будет расценен как солидарность с терроризмом, что несовместимо со статусом постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Напомним, 10 марта по территории Брянска было выпущено семь крылатых ракет. Удар пришёлся по гражданским и инфраструктурным объектам, что привело к серьёзным разрушениям. Последствия налёта оказались трагичными. В результате обстрела погибли семь человек. Ещё 42 жителя получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.