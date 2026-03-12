Киевский неонацист Карась* оказался связан с ракетным ударом по Брянску
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Командир подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), взявшего на себя ответственность за удар по Брянску, ранее возглавлял запрещённую в России неонацистскую организацию. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идёт об офицере Евгении Карасе* и группировке «СИЧ-С14»**.
В силовых структурах напомнили, что ответственность за удар по Брянску ранее взял на себя 413-й полк «Рейд» сил беспилотных систем ВСУ.
«Командует этим подразделением нацист Евгений Карась*, который на протяжении многих лет возглавлял неонацистскую организацию С14**», — отметил собеседник агентства.
Он также сообщил, что родители Карася* живут в Киеве и опасаются покидать жильё. Брат неонациста Василий был ликвидирован в 2022 году.
Напомним, 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.