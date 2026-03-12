Командир подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), взявшего на себя ответственность за удар по Брянску, ранее возглавлял запрещённую в России неонацистскую организацию. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идёт об офицере Евгении Карасе* и группировке «СИЧ-С14»**.

В силовых структурах напомнили, что ответственность за удар по Брянску ранее взял на себя 413-й полк «Рейд» сил беспилотных систем ВСУ.

«Командует этим подразделением нацист Евгений Карась*, который на протяжении многих лет возглавлял неонацистскую организацию С14**», — отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что родители Карася* живут в Киеве и опасаются покидать жильё. Брат неонациста Василий был ликвидирован в 2022 году.

