Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 20:02

Киевский неонацист Карась* оказался связан с ракетным ударом по Брянску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Командир подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), взявшего на себя ответственность за удар по Брянску, ранее возглавлял запрещённую в России неонацистскую организацию. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идёт об офицере Евгении Карасе* и группировке «СИЧ-С14»**.

В силовых структурах напомнили, что ответственность за удар по Брянску ранее взял на себя 413-й полк «Рейд» сил беспилотных систем ВСУ.

«Командует этим подразделением нацист Евгений Карась*, который на протяжении многих лет возглавлял неонацистскую организацию С14**», — отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что родители Карася* живут в Киеве и опасаются покидать жильё. Брат неонациста Василий был ликвидирован в 2022 году.

Генерал-майор назвал возможные аэродромы вылета самолётов ВСУ для удара по Брянску
Генерал-майор назвал возможные аэродромы вылета самолётов ВСУ для удара по Брянску

Напомним, 10 марта Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных. По данным ведомства, к организации причастны сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar