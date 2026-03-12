Генерал-майор назвал возможные аэродромы вылета самолётов ВСУ для удара по Брянску
Самолёты Вооружённых сил Украины, которые могли участвовать в ракетной атаке на Брянск, вероятно, вылетали с одного из нескольких аэродромов в Одесской области. Такое мнение высказал генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, в регионе осталось не так много пригодных для военной авиации площадок.
«Сейчас в Одесской области не больше пяти исправных аэродромов. Пригодных для Су-24 и вовсе два-три, потому что для этих самолётов нужна хорошая полоса», — цитирует Попова Aif.ru.
Попов также предположил, что после выполнения задания самолёт мог не возвращаться на исходный аэродром. По его мнению, экипаж мог посадить машину на промежуточной площадке в другом регионе, понимая, что российские военные способны отследить маршрут и нанести удар по месту базирования.
Напомним, ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть мирных жителей, 42 пострадали.
