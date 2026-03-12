Владимир Путин
Регион
12 марта, 12:24

Генерал-майор назвал возможные аэродромы вылета самолётов ВСУ для удара по Брянску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Blik Sergey

Самолёты Вооружённых сил Украины, которые могли участвовать в ракетной атаке на Брянск, вероятно, вылетали с одного из нескольких аэродромов в Одесской области. Такое мнение высказал генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, в регионе осталось не так много пригодных для военной авиации площадок.

«Сейчас в Одесской области не больше пяти исправных аэродромов. Пригодных для Су-24 и вовсе два-три, потому что для этих самолётов нужна хорошая полоса»,цитирует Попова Aif.ru.

Попов также предположил, что после выполнения задания самолёт мог не возвращаться на исходный аэродром. По его мнению, экипаж мог посадить машину на промежуточной площадке в другом регионе, понимая, что российские военные способны отследить маршрут и нанести удар по месту базирования.

Напомним, ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть мирных жителей, 42 пострадали.

Полина Никифорова
