В Брянской области снова объявлена ракетная опасность
В Брянской области снова объявлена ракетная опасность, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Он призвал жителей оставаться дома, укрыться в посещениях без окон или не подходить к окнам.
«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — напомнил губернатор.
Напомним, вчера, 10 марта, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть мирных жителей, 42 пострадали. Девятерых раненых эвакуируют в федеральные медицинские центры Москвы.
