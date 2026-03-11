Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 11:20

В Брянской области снова объявлена ракетная опасность

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области

В Брянской области снова объявлена ракетная опасность, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Он призвал жителей оставаться дома, укрыться в посещениях без окон или не подходить к окнам.

«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — напомнил губернатор.

«Мощь для этого у России есть»: В Совфеде раскрыли, какие два ответа нужно дать на атаку Брянска
«Мощь для этого у России есть»: В Совфеде раскрыли, какие два ответа нужно дать на атаку Брянска

Напомним, вчера, 10 марта, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть мирных жителей, 42 пострадали. Девятерых раненых эвакуируют в федеральные медицинские центры Москвы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar