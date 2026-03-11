В Брянской области снова объявлена ракетная опасность, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Он призвал жителей оставаться дома, укрыться в посещениях без окон или не подходить к окнам.

«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — напомнил губернатор.