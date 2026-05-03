Над Брянской областью сбили ещё 19 украинских дронов
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В небе над Брянской областью засекли и перехватили девятнадцать украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил в Max губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 19 вражеских БПЛА самолётного типа», — написал чиновник.
Ранее в Минобороны РФ отчитались, что российские средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, один реактивный снаряд HIMARS (американская система залпового огня) и 740 украинских беспилотников самолётного типа.
