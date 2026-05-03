Двое взрослых и ребёнок пострадали при атаке 21 дрона в Смоленской области

В Смоленской области в результате атаки беспилотников пострадали двое взрослых и ребёнок. Обломки упали на многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, средствами ПВО и РЭБ, а также ВКС России над территорией области был сбит и подавлен 21 украинский беспилотник.

«В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребёнок», — написал глава региона.

Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребёнок находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное. На местах падения обломков работают оперативные службы. Власти призывают жителей не приближаться к фрагментам беспилотников и сообщать о них по номеру 112.