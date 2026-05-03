ПВО за четыре часа сбила 75 беспилотников над семью регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 75 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 12:00 до 16:00 мск дежурные расчёты ПВО отработали по целям над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.

В Смоленской области жертвами ударов с воздуха стали трое местных жителей, включая несовершеннолетнего. По словам главы региона Василия Анохина, обломки дронов рухнули на многоквартирный жилой дом, а всего над территорией субъекта защитным силам удалось нейтрализовать 21 украинский беспилотник.