ВСУ атаковали дроном лабораторию радиационного контроля ЗАЭС
ЗАЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Украинские войска совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной станции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.
Данное учреждение обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, контроль метеорологических параметров и сбор данных для прогнозирования возможных сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций. Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и принятия мер.
В результате атаки пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Работа станции и всех систем осуществляется в штатном режиме.
Руководство станции уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о произошедшем. Запорожская АЭС продолжает функционировать в безопасном режиме, ситуация находится под контролем.
Напомним, что в последних числах апреля на площадке Запорожской атомной станции беспилотная атака унесла жизнь сотрудника предприятия. Удар пришёлся по цеху транспортной службы. Погибший, как уточнили на ЗАЭС, трудился водителем.
