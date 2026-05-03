ВСУ атаковали дроном лабораторию радиационного контроля ЗАЭС

Украинские войска совершили атаку с помощью беспилотного летательного аппарата на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной станции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Данное учреждение обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции, контроль метеорологических параметров и сбор данных для прогнозирования возможных сценариев реагирования в случае нештатных ситуаций. Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и принятия мер.

В результате атаки пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Работа станции и всех систем осуществляется в штатном режиме.

Руководство станции уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о произошедшем. Запорожская АЭС продолжает функционировать в безопасном режиме, ситуация находится под контролем.

Напомним, что в последних числах апреля на площадке Запорожской атомной станции беспилотная атака унесла жизнь сотрудника предприятия. Удар пришёлся по цеху транспортной службы. Погибший, как уточнили на ЗАЭС, трудился водителем.